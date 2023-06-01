أول صورة من حفل زفاف رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير أول صورة له من حفل زفافه عبر السوشيال ميديا .

وظهر رامز أمير في الصورة برفقة زوجته دون الكشف عن وجها ، ويمسك في يده الثانية صقر .

يحتفل اليوم الفنان رامز أمير بحفل زفافه وذلك فى حفل خاص يحضره عدد من أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

ونشر رامز أول صورة له من تجهيزات حفل عقد قرانه وزفافه عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: الحمد الله.

رامز أمير يشارك فى مسلسل الإمام

وشارك الفنان رامز أمير فى موسم رمضان الماضي فى مسلسل الإمام مع الفنان خالد النبوى وأروى جودة ونضال الشافعي ووليد فواز ومن إخراج ليث حجو.

رامز أمير وقصة حبه للطيور الجارحة

أفصح الفنان رامز أمير عن تفاصيل تربيته للطيور الجارحة و خاصة نسره الذي يطلق عليه اسم "رهبة"، موضحا أنه سجل أعلى حوم موجود بالعالم وطار 313 مترا وأكثر بعد تدريب استمر 3 سنوات.