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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صوت ملائكي.. أحمد ابن ملوي بالمنيا يضاهي عمالقة قراء القرآن الكريم| شاهد

احمد عبد النبي
احمد عبد النبي

صوت ملائكي يضاهي عمالقة القراء والمبتهلين عندما تسمعه لا تسطيع أن يفارق أذنك يسيطر عليك فالله عز وجل ينمح الصوت الجميل لمن يشاء إنه الشاب أحمد ابن مركز ملوي جنوب المنيا

الطالب أحمد عبد النبي أحمد بالصف الثاني الثانوي بمعهد ملوي الثانوي بنين الأزهري والذي يتميز بصوته العذب والجميل في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

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أوضح احمد عبد النبي أن موهبته بدأت في الظهور منذ سنوات ويقوم بتنميتها بالتدريب المستمر ويضيف انه يشترك بالعديد من المسابقات والندوات والحفلات المختلفه التي يتم تنظيمها بالمنطقة الأزهريه او مكتبة مصر العامة او مسابقات مختلفة ليشدوا بالابتهالات الدينيه وقراءة القرآن الكريم بصوت جميل وعذب.

وأضاف "احمد عبد النبي " قائلا انه متفوق في الدراسة واستطاع حفظ القرآن الكريم وعدد كبير من الابتهالات وأنه يقوم بتنظيم الوقت ويحرص على تطوير نفسه بالتدريب المستمر ودائم الاستماع إلى كبار قرأ القرآن الكريم وكبار المنشدين والمبتهلين للتعلم مننهم أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والنقشبندي

ويتمنى احمد ان يحقق جميع أحلامه في المستقبل سواء في الدراسة او الانشاد تلاوة القرآن الكريم مشيداً بدور المنطقة الأزهرية في صقل موهبته والتدريب المستمر له من خلال السيد هشام الخطيب الذي يقوم بتدريبه بصحبة زملائه وتقديم الدعم لهم جميعا برعاية الدكتور احمد طلب مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية وكذلك المشاركة في الأنشطة والندوات التي تنظمها مكتبة مصر العامة بالمنيا برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبة التي تقدم كافة الدعم للمواهب ورعايتهم.

ويتمنى أحمد عبد النبي أن يكون مثل الشيخين مصطفى إسماعيل والنقشبندي.

ومن الأناشيد والابتهالات الدينية التي ينشدها أحمد عبد النبي قصيدة " يا رب بلغ مقاصدنا " التي تقول:
يا رب المصطفى      ....  بلغ مقاصدنا 
يا رب المصطفى     ....  بلغ مقاصدنا 
واغفر لنا ما مضى   .....  يا واسع الكرم
واغفر إلهي لكل المسلمين.... بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم.   
 

الإبتهالات الدينية القران الكريم المنشدين والمبتهلين تنظيم الوقت شكاوى المواطنين قافلة طبية مجانية

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