قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

بعد تفاعل حادثة ضرب الطلاب المسلم في الهند من قبل رفاقه في الصف، قالت المعلمة المتهمة بالعنف تريبتا تياجي إنها أمرت طلابها بالتناوب على ضرب الطفل لإنها "مقعدة".

وأضافت المعلمة في تصريح لصحيفة "إينديا تودي" إن الطالب لم يحفظ درسه فحاولت تأديبه لتقصيره بطلب من عمه.

وأكملت: "قريتنا بها أناس من ديانات مختلفة ونحن نعيش في وئام، ليس لدي أي شيء ضد الطفل".



وتعهدت السلطات الهندية، السبت، باتخاذ إجراءات بحق المعلمة التي أمرت تلاميذها بالتناوب على صفع زميلهم المسلم.

ولمتابعة قصة الطالب الهندي كاملة .. تابع الفيديو جراف التالي: