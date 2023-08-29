انتشال جثتي نجلي عمومة من ترعة دار السلام بسوهاج

انتشلت قوات وحدة الإنقاذ النهري جثتي طفلين نجلي عمومة، أحدهما في بداية العقد الثاني من العُمر، والأخر في نهاية العقد الأول من العُمر، من ترعة مجاورة لمنزلي أسرتيهما دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق طفلين نجلي عمومة بترعة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص، وعقب انتشال الجثتين تبين غرق كلًا من:" الطفل طارق. ا. هـ. م- 9 سنوات- تلميذ، نجل عمه الطفل يوسف. م. هـ. م- 11 سنة- تلميذ- ويقيمان بذات الناحية"، وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما.

وبسؤال كلًا من:" والد الثاني محمد هـ م ع- 29 سنة- عامل، شقيقه عبد الحميد هـ. م. ع- 27 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء استحمام الطفلين المذكورين بترعة مجاورة لمنزلي أسرتيهما، جرفهما التيار وتوفيا غرقاً، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.