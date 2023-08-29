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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة لرئيس مدينة الحسنة على القرى لبحث مشاكل المواطنين والتعرف على مطالبهم

رئيس مدينة الحسنة
رئيس مدينة الحسنة يستمع لمطالب المواطنين

تفقد محاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء ،عدد من قرى المركز ،لبحث مشاكل المواطنين والتعرف على مطالبهم .بناء على تكليفات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ، وذلك بشأن متابعة الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح  الحكومية ، والتصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية بكل حزم لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

ورافقه في الجولة كل من:محمود الشريف ، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس ، والمهندس سالم سليمان مدير إدارة هندسة الكهرباء بالحسنة ، وفؤاد عبد الرحمن فني كهرباء بالإدارة الهندسية بالمجلس.

حيث شملت الجولة  المفاجئة قرية المنبطح ، الغرقده ، أم شيحان التابعه لمركز الحسنة ،تلاها جولة تفقدية على بعض المصالح الحكومية بتلك القري.
 وخلال الجولة تم المرور علي دائرة الوحدة المحلية بقرية الغرقده، وتم الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف لمتابعة مدي انتظام العاملين.، وشدد على  بضرورة العمل علي تلبية متطلبات المواطنين .

كما تفقد تجمع ام طرفه التابع للقرية للوقوف على مستوي الخدمات المقدمه للأهالي والعمل علي تطوير تلك الخدمات ،و التقى خلال الجولة بعدد من المواطنين للتعرف علي الاحتياجات الخاصه بهم والمشاكل التي تواجههم للعمل على حلها .

 

محول كهرباء:

 

كما تفقد تجمع البريصان بقرية المنبطح لبحث احتياجات التجمع .. حيث طالب الأهالي بتغير محول الكهرباء  الحالي بمحول أخر اكبر قدره بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للتجمع.،  ووعد بتلبية تلك المطالب لتحقيق حياه افضل للأهالي بالتجمع.

  وفي قرية أم شيحان تم المرور علي الوحدات الخدمية بالقرية لتقيم مستوي أداء الخدمه المقدمه للمواطنين ..حيث  تفقد تجمع جبل ضلفع ،التابع لقرية أم شيحان وذلك للوقوف على مستوي الخدمات المقدمه للأهالي وبحث مشاكل واحتياجات التجمع من كهرباء وتعليم وطرق.

وثمن جهود الأهالي في بناء مدرسة، واستراحه للعاملين وحفر أبار بالجهود الذاتية ومحطة تحلية ومسجد بالقرية  والعمل علي تطوير تلك الخدمات بما يضمن تحقيق الحياه الكريمه لجميع المواطنين بتجمعات قري المركز والمدينة.

وأكد ، أنه سوف يتم المتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل قري  المركز والمدينة لقياس مدي الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمخالفين وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام للمواطنين .

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الحسنة مطالب المواطنين قرى جولة

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