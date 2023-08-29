دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة على مستوى الجمهورية تدريجيًا وفقًا لخطة زمنية

صرح الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تنفيذ لتوجيهات وزير المالية للإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات ، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى ، ودمج مأموريات المصلحة ( دخل ، وقيمة مضافة ) أنه تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل ، بالتسع مأموريات التابعة لها وهى مأمورية قصر النيل ، ومأمورية عابدين ،ومأمورية باب الشعرية ، ومأمورية الموسكى ،ومأمورية حدائق القبة ، ومأمورية المطرية ،ومأمورية الزيتون أول ، ومأمورية الزيتون ثان ،ومأمورية عين شمس.

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة ثان يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة ، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل ، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة ، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة مثلما حدث في منطقة القاهرة رابع والمراكز الضريبية ( مركز كبار الممولين ، ومركز متوسطي الممولين ،ومركز كبار المهن الحرة ، ومركز كبار الممولين ثان ، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري ، ومركز كبار وجه قبلي ) .

وأشار "الدكتور فايز الضباعني " إلى أنه بتطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم و الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه ، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى .

ومن جانبه قال " المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات " إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة ،وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة ، موضحًا أنه جاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية ، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال ١٠ مأموريات ضريبية مدمجة ، ثم منطقة القاهرة ثان من خلال تسع مأموريات مدمجة، هذا بالإضافة إلى المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية ، وهي مركز كبار الممولين أول بالقاهرة ، ومركز كبار الممولين ثان بالقاهرة ،ومركز كبار متوسطى الممولين بالقاهرة ، ومركز كبار ممولي المهن الحره بالقاهرة ، ومركز كبار ومتوسطى الممولين وجه بحرى بالإسكندرية ، ومركز كبار ومتوسطى الممولين وجه قبلى بالغردقة ، مؤكدًا أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بشكل مرحلي ، موضحًا أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة ثان والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية ، وهذا كله تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد ، لافتًا أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات .

