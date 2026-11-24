وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص العقارات المجاورة لموقع الحادث، وتحديد مدى تأثرها بالانهيار، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المنطقة وحماية أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه اللواء حاتم الحداد، مدير أمن الإسكندرية، موقع العقار المنهار بنطاق حي وسط، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ في التعامل مع الحادث، والوقوف على آخر مستجدات أعمال رفع الأنقاض وانتشال الضحايا.

انهيار أجزاء من العقار

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة العطارين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث ورفع الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية عن انهيار الطابقين الثالث والأخير من العقار، المكون من 4 طوابق، أثناء وجود سكان بداخله، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

4 مصابين و3 ضحايا

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لقيت أم وابنتاها مصرعهن، ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثامينهن من أسفل الأنقاض.

فحص العقارات المجاورة

في السياق ذاته، وجه محافظ الإسكندرية بسرعة تشكيل اللجنة الهندسية لمعاينة المباني المحيطة بالعقار المنهار، وإعداد تقرير بشأن حالتها الإنشائية ومدى تأثرها بالحادث، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين محيط الموقع، ومنع تعريض المواطنين لأي مخاطر محتملة.

وأكدت المتابعة الميدانية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية ومديرية الأمن، لحين الانتهاء من التعامل مع تداعيات الحادث وتأمين المنطقة.