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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن نجلي عمومة انتهت حياتهما غرقًا بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثتي طفلين نجلي عمومة، أحدهما في بداية العقد الثاني من العُمر، والآخر في نهاية العقد الأول من العُمر، انتهت حياتهما غرقًا بترعة مجاورة لمنزلي أسرتيهما دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي مفاده غرق طفلين نجلي عمومة بترعة دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص، وعقب انتشال الجثتين  تبين غرق كل من الطفل “طارق. ا”، 9 سنوات، تلميذ، نجل عمه الطفل “يوسف. م”، 11 سنة، تلميذ، ويقيمان بذات الناحية، وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما.

وبسؤال كل من والد الثاني “محمد. هـ”، 29 سنة، عامل، وشقيقه “عبد الحميد. هـ”، 27 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء استحمام الطفلين المذكورين بترعة مجاورة لمنزلي أسرتيهما، جرفهما التيار وتوفيا غرقاً، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.

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