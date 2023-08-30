حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

تسبب فيديو منتشر لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ، في هجوم الجمهور عليه بعدما قال خلال الفيديو: "اللي ميكملش في ستين ألف داهية".

فيما تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة أغنية “تيجي نتجوز بالسر”، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش.

بيضربوا برشام

وظهر في الفيديو سارة زكريا وهي تقول للجمهور المتواجد في حفلها: “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور المصري.

ولمتابعة المزيد حول هجوم شاكوش على الجمهور في حفل الساحل الشمالي.. تابع الفيديو جراف التالي: