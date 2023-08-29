قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”، ياسمين فتح الله، تغطية خاصة عن استعداد البنك المركزي لإطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية هذا العام، ليضم هذا المؤشر عددا من العملات الدولية والذهب، ويكون وحدة قياس للعملة المحلية مع عدد من عملات الاحتياطي الدولي، وليس الدولار الأمريكي فقط.

ويهدف البنك المركزى المصرى، بهذه الخطوة لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية كالدولار، كما أنه سيكون هناك مشتقات مالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلية، وهذا سيؤدى إلى تقوية قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.