رئيس التشيك: من مصلحة دول البلقان تضمين مقدونيا في الاتحاد الأوروبي

قال رئيس التشيك بيتر بافل، اليوم الثلاثاء، إنه من مصلحة بلاده ودول البلقان أن يتم تضمين مقدونيا الشمالية بشكل كامل في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وناقش بافل مع نظيره المقدوني ستيفو بنداروفسكي عددا من القضايا الأمنية، بالإضافة إلى طموحات مقدونيا الشمالية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال محادثات ثنائية بينهما في إطار زيارته إلى التشيك، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي"، في نشرته الإنجليزية.

ويزور بنداروفسكي التشيك وفق دعوة رسمية، ومن المقرر أن يلتقي أيضا برئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ورئيسا غرفتي برلمان التشيك في وقت لاحق اليوم.