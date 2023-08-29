اكتشاف مفاجأة مرعبة عبر 13 جمجمة عثر عليها بالمكسيك

أظهرت أدلة جديدة أن الجماجم البشرية التي عثر عليها في موقع قديم لحضارة المايا في المكسيك تعود لأشخاص تعرضوا للتعذيب كجزء من طقوس مروعة منذ حوالي 1000 عام.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، في وقت سابق من هذا العام، تم الإعلان عن العثور على 13 موقعًا لدفن بشري في منطقة الإصلاح الأخلاقي من قبل خبراء من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ.

وبعد قضاء أربعة أشهر في دراسة الجماجم التي عثر عليها في مدينة المايا، والتي تم العثور عليها في تاباسكو الحديثة، تم تحديد أن البشر تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

اكتشاف مفاجأة مرعبة عبر 13 جمجمه عثر عليهم بالمكسيك

ومن بين الجماجم الـ13 وأجزاء الجسم المختلفة، تم العثور على اثنتين منها تتراوح أعمارهما بين 17 و25 عامًا، واثنتان تتراوح أعمارهما بين 33 و45 عامًا، بينما تتراوح أعمار البقية بين 25 و35 عامًا.

وقالت ميريام أنجليكا كاماتشو مارتينيز، عالمة الأنثروبولوجيا الفيزيائية في مركز INAH تاباسكو: "تكشف علامات القطع عن استخدام أداة حادة لاستخراج الجمجمة، على الرغم من صعوبة تحديد ما إذا كانت هذه الإصابة هي سبب الوفاة أم أنها كانت سببًا للوفاة". يتم بعد الوفاة."

كما قام الخبير بتفصيل ما أبرزته الجماجم، بما في ذلك حالة صحة الأسنان قبل 1000 عام.