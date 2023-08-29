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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على الأسباب الحقيقية لـ انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد منذ قليل عن انفصالها بشكل رسمي  بناء على رغبته، حيث كشفت عن العديد من أسباب الانفصال  في منشور لها عبر انستجرام. 


 قالت علياء بسيوني إن أحمد سعد أصله غير طيب ومعدنه سيء وأن الطلاق جاء من رغبته الشخصية بشكل مفاجيء 
وأضافت علياء: أنها عديت بمواقف لا يمكن لأحد تقبولها ، وأنها لم تكن تريد إنهاء العلاقة بينهما بهذا الشكل المفاجىء 
مشغول بالساحل وخروجاته.

 

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ووجهت علياء لأحمد رسالة شكر عن استيائها من إهماله وتركه لها وإبنتهما قائلة: شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي ٣ ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر شكر على المقلب الأنا اخدته فى العلاقة دى والكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها ربنا ينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".


واختتمت علياء حديثها بدعوتها على أحمد سعد :  ربنا معايا انت وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".

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