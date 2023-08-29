مقرر لجنة الاستثمار: البنية التحتية لمصر أصبحت مستعدة لنهضة صناعية

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الإقتصادي بالحوار الوطني، أن البنية التحتية لمصر أصبحت مستعدة لنهضة صناعية حتى تصبح مصر دولة رائدة صناعيا.

وقال سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه صدر توجيه رئاسي بان يكون هناك صناعات مستهدفة وطرحها على المستثمرين لوجود مشروعات وإستثمارات بالدولة.

وتابع مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الإقتصادي للحوار الوطني، أنه نحن في حاجة للتوجه للصناعة والاتجاه للتصدير، والخروج من مشكلة عدم توافر العملة الصعبة، مؤكدا أنه نتهدف الوصول لت 100 مليار دولار صادرات.

استثمارات ومشروعات كبرى

وأشار سمير صبري إلى أن مصر تمتلك مناطق صناعية وموانئ وطرق، مما سيساعد على وجود إستثمارات ومشروعات كبرى.