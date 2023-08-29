عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عدوية: مبهور وسعيد بردود فعل حفل مهرجان العلمين

محمد عدوية
محمد عدوية

أعرب المطرب محمد عدوية عن سعادته الكبرى بنجاح حفله في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن ردود الأفعال على الحفل من الجمهور أبهرته.

وقال محمد عدوية، في تصريحات صحفية، إن حفله بالمهرجان له كان مختلفًا للغاية، بسبب وجوده في مدينة عالمية مثل مدينة العلمين، هذا بجانب التفاعل الكبير الذي رأه من جمهوره في الحفل، معلقًا: مكنتش متوقع إن الحفل هيكسر الدنيا كدة.. سعيد جدا ومنبهر بردود الأفعال عليها.

وتألق الفنان محمد عدوية في الحفل، حيث قدم باقة من أروع أعماله الغنائية التي جعلت الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير، وامتلىء المكان بالصفار الشديد والتصفيق الحار من الجمهور، الشي الذي أعرب عن سعادته بالحفل.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد عدوية لتقديم أغنية جديدة لجمهوره، سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، متمنيًا أن تنال هذه الغموة على إعجاب الجمهور.

المطرب محمد عدوية العلمين الجديدة حفل مهرجان العلمين مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

تعرف على الأسباب الحقيقية لـ انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أنانية.. آخر ظهور للفنان أحمد سعد قبل إعلان انفصاله عن علياء بسيوني

بعد انفصاله الأخير.. ازاي أحمد سعد اختياراته مدمرة حياته؟ |صور

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

طفرة مهمة في حياتي.. آخر تصريحات أحمد سعد عن طليقته علياء بسيوني|فيديو

بعد انفصاله عن علياء بسيوني.. تعرف على عدد زيجات وطلاقات أحمد سعد

بعد إعلان انفصالهما.. أبرز صور ومواقف أحمد سعد مع علياء بسيوني

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ترشيحاتنا

كان محترم وكويس.. جيران سفاح الجيزة يكشفون تفاصيل حول حياته الشخصية.. فيديو

حكم ترك صلاة الجماعة تكاسلا.. الإفتاء تكشف عن خطأ يبطلها

رسالة قاسية من الشيخ محمد حشاد لصاحب واقعة تلاوة القرآن على العود

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في "يعبد" جنوب جنين

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

عملية "اصطياد البطة".. الولايات المتحدة تعلن إسقاط أخطر منصة برمجيات خبيثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

نشر صوره داخل المتحف البريطاني.. هل يدعم محمد صلاح حملة استعادة مصر للآثار المنهوبة؟

فيديو

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ