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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك بالكريمة والشوكولاتة للشيف مصطفى العمدة

طريقة عمل كيك بالكريمة
طريقة عمل كيك بالكريمة و الشوكولاتة

تعتبر الكيك بالكريمة والشوكولاتة محببة ومفضلة لدى الكثير، كما أنها تناسب الاحتفالات بأعياد الميلاد، فإذا كنت من عشاق كيكة الكريمة والشوكولاتة؛ إليك طريقة إعدادها للشيف مصطفى العمدة .

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المقادير لعمل كيك بالكريمة والشوكولاتة


2 حبات بيض نصف كأس سكر
ملعقة فانيلا
نصف كوب زيت
نصف كوب حليب
2 ملعقة كبيرة كاكاو
کیس خميرة الحلويات
كاس الدقيق


طريقة عمل كيك بالكريمة والشوكولاتة


نخفق 2 حبات بيض +نصف كاس سكر +ملعقة فانيليا جيدا حتى يتضاعف الحجم نضيف لها نصف كوب زيت و نصف كوب حليب و نواصل الخلط ثم نضيف كاس دقيق  و 2 ملاعق كاكاو + كيس خميرة الحلويات نفرغها في قالب كيك و ندخلها الفرن بعد ما طيب نسقيها بكاس حليب + ملعقة نسكافيه سريعة الذوبان


بالنسبة للكريمة : 
نخفق كوب بودرة الشونتي + كوب الا ربع الحليب بارد حتى يتضاعف الحجم نضيف لها عطر الفانيليا و نشكل طبقة فوق الكيك.

الطبقة الاخيرة شكولا : نذوب علبة شكولا ثم نضيف لها 3 الى 4 ملاعق كبيرة كريمة سائلة نكونو سخناها من قبل نزينها حسب الرغبة و نقدمها بالصحة و الراحة.

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