طريقة عمل كيك بالكريمة والشوكولاتة للشيف مصطفى العمدة

تعتبر الكيك بالكريمة والشوكولاتة محببة ومفضلة لدى الكثير، كما أنها تناسب الاحتفالات بأعياد الميلاد، فإذا كنت من عشاق كيكة الكريمة والشوكولاتة؛ إليك طريقة إعدادها للشيف مصطفى العمدة .
المقادير لعمل كيك بالكريمة والشوكولاتة
2 حبات بيض نصف كأس سكر
ملعقة فانيلا
نصف كوب زيت
نصف كوب حليب
2 ملعقة كبيرة كاكاو
کیس خميرة الحلويات
كاس الدقيق
طريقة عمل كيك بالكريمة والشوكولاتة
نخفق 2 حبات بيض +نصف كاس سكر +ملعقة فانيليا جيدا حتى يتضاعف الحجم نضيف لها نصف كوب زيت و نصف كوب حليب و نواصل الخلط ثم نضيف كاس دقيق و 2 ملاعق كاكاو + كيس خميرة الحلويات نفرغها في قالب كيك و ندخلها الفرن بعد ما طيب نسقيها بكاس حليب + ملعقة نسكافيه سريعة الذوبان
بالنسبة للكريمة :
نخفق كوب بودرة الشونتي + كوب الا ربع الحليب بارد حتى يتضاعف الحجم نضيف لها عطر الفانيليا و نشكل طبقة فوق الكيك.
الطبقة الاخيرة شكولا : نذوب علبة شكولا ثم نضيف لها 3 الى 4 ملاعق كبيرة كريمة سائلة نكونو سخناها من قبل نزينها حسب الرغبة و نقدمها بالصحة و الراحة.