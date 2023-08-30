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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أحدث أسعار تويوتا كورولا موديل 2023.. 5 عربيات مستعملة تبدأ من 150 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسباب سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل

يعتبر سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل أحد الأعطال الشائعة التي تحصل في مختلف السيارات، وفي الغالب يكون سبب صفير الفرامل عند الضغط على الدواسة من عن القطع التالية:

 

أفضل سعر لـ شيفروليه أوبترا في مصر

بدأ إنتاج سيارة أوبترا عام 2004 وحملت اسم دايو لاستي في عدة دول مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وكندا والمكسيك واليابان وجنوب شرق آسيا، وبايجون 630 وهو النوع المتاح في السوق المصري بشكل رسمي، وتعتبر من أبرز السيارات الاقتصادية في العالم.

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصاديا بديلاً عن شراء السيارات الجديدة وذلك نظراً لارتفاع أسعارها، ويضم سوق المستعمل العديد من الخيارات المناسبة، نستعرض منها 5  سيارات بالأسعار والمواصفات كالآتي:

 

أحدث أسعار تويوتا كورولا موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 أحد أشهر السيارات الجديدة بالسوق المصري والأكثر شراء، وتتوفر بالعديد من الفئات التي تختلف تجهيزاتها حسب السعر.

 

لوتس تستعرض أحدث سيارتها الكهربائية الفارهة.. فيديو

تتوجه الأنظار نحو سيارة لوتس سيدان الكهربائية الجديدة، المعروفة حتى الآن باسم الطراز 133، ويطلق عليها اسم Emeya، وستكشف عنها شركة صناعة السيارات في 7 سبتمبر. وستكون Emeya هي السيارة الكهربائية الثالثة للعلامة التجارية بعد Evija supercar و Eletre SUV.

لوتس تويوتا كورولا سيارات مستعملة شيفروليه الفرامل

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