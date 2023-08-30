دون إصابات.. روسيا تسقط مسيرة أوكرانية جديدة باتجاه موسكو

أعلن عمدة موسكو، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي العاصمة الروسية.

وحسب وكالة “سبوتنيك”، قال سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، إن طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو أسقطتها الدفاعات الجوية في منطقة روزسكي، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأضاف عمدة موسكو إن المنطقة الفيدرالية الوسطى في روسيا شهدت هذه الليلة محاولات لهجوم جماعي بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات.

وذكرت الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كالوجا جنوبي موسكو.

كما تم التصدي أيضًا لـ3 طائرات مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بريانسك ومسيرة أخرى في سماء مقاطعة أوريول، وذلك بإسقاطهم بواسطة منظومات الدفاع الجوي.