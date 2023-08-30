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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط إعلان حالة التأهب.. دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وأوديسا

انفجارات في كييف
انفجارات في كييف

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين.

يأتي ذلك مع إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وإطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة كييف ومعظم المقاطعات الأوكرانية، وسط تحذير من ضربات جوية روسية.

وأعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المقاطعات في البلاد للتحذير من هجمات جوية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت أوضحت الوزارة أنه تم دوي صافرات الإنذار في كل من تشيركاسي، كيرفوجراد، دنيبروبتروفسك، بولتافا، سومي، وتشرنيهيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع انفجارات وحريق جراء هجوم بطائرات مسيرة في منطقة مطار بسكوف غربي روسيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ميخائيل فيديرنيكوف حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار مدينة بسكوف غرب البلاد.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق “تيليجرام” أنه متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.

من جانبها، ذكرت الطوارئ الروسية أن 4 طائرات تعرضت لأضرار بعد هجوم بمسيرات على مطار بسكوف العسكري

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