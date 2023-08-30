مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 30-8-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي تتمثل في دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
تشيلسي × ويمبلدون – 9.45 مساء – بي إن سبورتس
شيفيلد يونايتد × لينكولن سيتي – 9.45 مساء - بي إن سبورتس
هاروجيت تاون × بلاكبيرن روفرز – 9.45 مساء - بي إن سبورتس
نوتينجهام فورست × بيرنلي – 9.45 مساء - بي إن سبورتس
دونكاستر روفرز × إيفرتون – 10 مساء - بي إن سبورتس
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
كوبنهاجن × راكوف البولندي – 10 مساء - بي إن سبورتس
بي إس إيندهوفن × جلاسكو رينجرز – 10 مساء - بي إن سبورتس
آيك آثينا × رويال أنتويرب البلجيكي – 10 مساء - بي إن سبورتس