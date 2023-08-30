مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 30-8-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي تتمثل في دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

تشيلسي × ويمبلدون – 9.45 مساء – بي إن سبورتس

شيفيلد يونايتد × لينكولن سيتي – 9.45 مساء - بي إن سبورتس

هاروجيت تاون × بلاكبيرن روفرز – 9.45 مساء - بي إن سبورتس

نوتينجهام فورست × بيرنلي – 9.45 مساء - بي إن سبورتس

دونكاستر روفرز × إيفرتون – 10 مساء - بي إن سبورتس

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

كوبنهاجن × راكوف البولندي – 10 مساء - بي إن سبورتس

بي إس إيندهوفن × جلاسكو رينجرز – 10 مساء - بي إن سبورتس

آيك آثينا × رويال أنتويرب البلجيكي – 10 مساء - بي إن سبورتس