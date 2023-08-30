عقوبة 15 عامًا.. مفاجأة جديدة بشأن قُبلة رئيس الاتحاد الإسباني للاعبة المنتخب|فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية "قُبلة" رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم للاعبة إسبانية".

وجاء في التقرير أن هناك تطورات متسارعة حول قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لويس، لـ اللاعبة جيني هيروموسو، لاعبة المنتخب الإسباني.

وكشف التقرير أن الأمم المتحدة تدخلت في هذه الأزمة، وأن الفيفا أيضًا تحقق في الأمر، وتسعى الفيفا لمنعه لمدة 15 عامًا من ممارسة جميع أنشطة كرة القدم.

وتابع التقرير أن الكثير طالب رئيس الاتحاد الإسباني لويس بالاستقالة، ووصل الأمر لـ النيابة، وهناك تحقيقات في هذا الأمر، بعد رفض اللاعبة ما حدث من رئيس الاتحاد.