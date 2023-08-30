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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقوبة 15 عامًا.. مفاجأة جديدة بشأن قُبلة رئيس الاتحاد الإسباني للاعبة المنتخب|فيديو

رئيس الاتحاد الإسباني
رئيس الاتحاد الإسباني واللاعبة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "النيابة العامة تفتح تحقيقًا في قضية "قُبلة" رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم للاعبة إسبانية".

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مين بدأ؟ مفاجأة جديدة بشأن أزمة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني للكرة واللاعبة الدولية

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بسبب قبلة هيرموسو.. فيفا يعلن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني

وجاء في التقرير أن هناك تطورات متسارعة حول قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لويس، لـ اللاعبة جيني هيروموسو، لاعبة المنتخب الإسباني.

وكشف التقرير أن الأمم المتحدة تدخلت في هذه الأزمة، وأن الفيفا أيضًا تحقق في الأمر، وتسعى الفيفا لمنعه لمدة 15 عامًا من ممارسة جميع أنشطة كرة القدم.

وتابع التقرير أن الكثير طالب  رئيس الاتحاد الإسباني لويس بالاستقالة، ووصل الأمر لـ النيابة، وهناك تحقيقات في هذا الأمر، بعد رفض اللاعبة ما حدث من رئيس الاتحاد.

 

النيابة العامة الاتحاد الإسباني كرة القدم لاعبة إسبانية قبلة رئيس الاتحاد الإسباني

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