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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بافارد يصل إيطاليا لإجراء الفحص الطبي للانضمام إلي إنتر ميلان

بافارد
بافارد

وافق نادي بايرن ميونيخ الألماني، على انتقال الفرنسي بنجامين بافارد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى إنتر ميلان الإيطالي.

ووافق بايرن ميونخ على اللاعب، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، مقابل 30 مليون يورو، إضافة إلى مليونين.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن بافارد وصل إلى إيطاليا لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع، اليوم، رسميًّا في كشوفات وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وبرحيل اللاعب، سيكون البافاري في حاجة إلى التعاقد مع مدافع، يعوِّض غيابه، خاصةً بعد انضمام مواطنه جوسيب ستانيسيتش إلى باير ليفركوزن بعقد إعارة.

وكشفت تقارير عن أن تريفوه تشالوباه، لاعب تشيلسي، مرشَّح لهذا الدور، خاصةً أن توماس توخيل، مدرب بايرن، يعرفه جيدًا خلال تدريبه الفريق اللندني في فترة سابقة.

وانضم فارد إلى بايرن ميونخ يوليو 2019، وشارك في 163 مباراةً، وسجل 12 هدفًا، وصنع مثلها، وتوِّج معه بعشرة ألقاب.

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