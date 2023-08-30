عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

الطالبة النوبية شادن
الطالبة النوبية شادن

بملامح نوبية رقيقة وابتسامة تعلو وجهها الحسن، وقفت الطالبة  شادن مصطفي صابر، فوق مسرح استلام شهادة التخرج من جامعتها الخاصة، لتقوم برقص نوبي خطف أنظار الحضور، وتتصدر "شادن" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

حفل تخرج على الطريقة النوبية| كيف خطفت "شادن" بنت الجنوب قلوب رواد السوشيال ميديا؟... شاهد

وخطفت الطالبة "شادن مصطفي صابر" الأنظار بخفة دمها وملامحها النوبية الرقيقة، وهي ترقص بخفة علي نغمات نوبية بمناسبة احتفالها بتخرجها، من قسم الفلسفة كلية الآدب بجامعة القاهرة.


حفل تخرج علي الأغاني النوبية


وقالت الطالبة النوبية  شادن : "أن في حفلة التخرج كان لكل طالب يختار طريقة مبتكرة لاستلام شهادة التخرج الخاصة به، واخترت أغنية نوبية ولكن مكنتش أعرف أن الموضوع هيبقي تريند بالشكل الفظيع دا، الموضوع مجرد صدفة".

ولمتابعة المزيد حول الطالبة النوبية شادن مصطفى صابر التي احتلت التريند .. تابع الفيديو جراف التالي:

شادن صطفي صابر بملامح نوبية رقيقة برقص نوبي تريند مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

أكثر الظروف الجوية رعبا.. إعصار إيداليا يضرب خليج أبالاتشي لأول مرة بالتاريخ

لطمأنة العالم.. رئيس الوزراء الياباني يأكل أسماك فوكوشيما بعد تصريف المياه النووية..فيديو

البيت الأبيض: الحرب مستمرة.. وأوكرانيا تحرز تقدما في الهجوم المضاد

التعليم العالي تعلن موعد فتح اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مجلس جامعة الأزهر يصدق على افتتاح فصول جديدة وإضافتها في التنسيق

ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب تراجع الاحتياطي الأمريكي ومخاوف الإعصار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على اهمية فيتامين ب3 للجسم

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ