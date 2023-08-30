ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

بملامح نوبية رقيقة وابتسامة تعلو وجهها الحسن، وقفت الطالبة شادن مصطفي صابر، فوق مسرح استلام شهادة التخرج من جامعتها الخاصة، لتقوم برقص نوبي خطف أنظار الحضور، وتتصدر "شادن" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخطفت الطالبة "شادن مصطفي صابر" الأنظار بخفة دمها وملامحها النوبية الرقيقة، وهي ترقص بخفة علي نغمات نوبية بمناسبة احتفالها بتخرجها، من قسم الفلسفة كلية الآدب بجامعة القاهرة.



حفل تخرج علي الأغاني النوبية



وقالت الطالبة النوبية شادن : "أن في حفلة التخرج كان لكل طالب يختار طريقة مبتكرة لاستلام شهادة التخرج الخاصة به، واخترت أغنية نوبية ولكن مكنتش أعرف أن الموضوع هيبقي تريند بالشكل الفظيع دا، الموضوع مجرد صدفة".

ولمتابعة المزيد حول الطالبة النوبية شادن مصطفى صابر التي احتلت التريند .. تابع الفيديو جراف التالي: