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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير للاطفال .. اضرار غير متوقعة يسببها الافراط في تناول الكاتشب

اضرار الإفراط في
اضرار الإفراط في تناول الكاتشب

الكثير من الأشخاص وخصوصاً الاطفال يفضلون تناول الكاتشب في معظم الأطعمة التي يأكلونها،مع الوجبات السريعة، ولكنهم لا يدركون مدى تأثيراته الصحية ،ورغم المذاق اللذيذ الذي يكسبه للبرجر والبانيه والبطاطس المقلية، ولكنه يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان،حسب موقع vigourtime

 

اضرار الإفراط في تناول الكاتشب:


أثبتت الدراسات أن كثرة تناول الكاتشب يسبب خطر الإصابة بمرض السكر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز.

 

وجدت دراسة  أن كثرة تناول الكاتشب يصيب الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، مثل التوحد، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الزئبق، كما انه يتسبب في حدوث مضاعفات بالمخ.

مشاكل الهضم:

فالطماطم النيئة عند صنع الكاتشب تكون عرضة لبكتريا السالمونيلا المسببة لمشاكل الجهاز الهضمي أبرزها الاسهال.

الحساسية:

المكون الرئيسي للكاتشب هو الطماطم التي تحتوي على معدلات عالية من الهيستامين التي تنشط الجهاز المناعي لمهاجمة التهديدات الخارجية، وتؤدي زيادتها إلى الطفح الجلدي والحساسية.


السمنة والسكري: 
عند تناول الكاتشب مع البطاطس المقلية والمكرونة ،يحتوي  على نسبة عالية من السكر تصل إلى 20% تتسبب في السمنة وبالتالي السكري.

أمراض الكبد:

يحتوى الكاتشب على نسبة مرتفعة من شراب الذرة عالي الفركتوز وهو ما يتسبب زيادة في الجسم إلى أمراض الكلى.


ضعف المناعة:
نتيجة تفاعلات مكونات الكاتشب مع الجسم بكميات كبيرة يضعف جهاز المناعة عن مهاجمة الالتهابات والعوامل الخارجية.


مضاعفات في المخ: 
وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ،أخطر مكون في الكاتشب هو الزئبق الذي يوجد بنسبة غير قليلة، ما يؤثر على الجهاز العصبي .

الطماطم الكاتشب الاطفال الأطعمه السكري السمنة

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