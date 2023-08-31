عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يعطي الحق في ضم الأشخاص الاعتباريين بشروط

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على أنه يجوز أن يُضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.

قانون التحالف الوطنى مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

مسؤول : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك الروسية

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

النيجر.. المجلس العسكري يحدد 3 سبتمبر المقبل لسحب القوات الفرنسية

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

فيديو

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ