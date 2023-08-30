سياحة مصر في أرقام .. هل تقفز إلي مستويات أعلى

تشهد سياحة مصر أرقام متصاعدة في كثير من المناحي على مستوي الزيارات السياحية القادمة من دول العالم ، بالاضافة الي التوسع نحو الاستثمار الفندقي و السياحي لاستيعاب أعداد سياحية أكبر ، تضيف لمائدة السياحة مضاعفة حصتها من الأرقام العالمية.

حصدت سياحة مصر في النصف الأول من 2023 ، أكثر من 7 مليون سائح وهو الرقم الجيد في التوقيت الراهن ،فيما تسعي الدولة لتحقيق رقم 15 مليون سائح بنهاية هذا العام ، ليكون رقم جديد يضاف لحقيبة عمل السياحة في مصر.

ويستعرض "صدى البلد" ، سياحة مصر في أرقام وفقا لإمكانيتها وقدرتها وبنيتها التحتية ومنشأتها وفنادقها على إستيعاب السائحين القادمين من كافة أرجاء العالم سواء المنظمين عبر منظمي الرحلات أو القادمين بشكل فردي .

سياحة مصر



تمتلك سياحة مصر أسطول ضخم قدر بـ 18190 مركبة سياحية ، و2407 محل عاديات وسلع سياحية ،و 2259 شركة سياحة تنظم الرحلات الداخلية و الخارجية و الحج و العمرة ، و 1325 مطعم وكافتيريا سياحي تقدم مختلف الأطباق المحلية و العالمية.

تقدر ثروة سياحة مصر من قطاعها الفندقي بـ 1199 منشأة فندقية تقدم لنزلائها أرقي وأفخم الخدمات ، و 479 مركز غوص وأنشطة بحرية يغوصون بك الي عالم أخر من المتعة و السعادة بين شعاب مرجانية وأسماك ملونة ومحميات طبيعية.

تتميز سياحة مصر بالسياحة الثقافية و التي تقدر بـ 2160 موقع أثري منهم 134 موقع مفتوح للزيارة ، و 43 متحف آثار منهم 31 مفتوح للزيارة ، لتكون أيقونه رائعة من تاريخ عظيم وارث إنساني يزوره السائحين من مختلف دول العالم.

هل تقفز إلي مستويات أعلى



من جانبه توقع الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ، أن سياحة مصر ستحقق 15 الي 18 مليون سائح في 2023 ، مرجعا ذلك لعمليات التسويق الجيدة التي تمت بالإضافة الي الأخبار الإيجابية التي تناقلتها وكالات الأنباء والمواقع المحلية و العالمية.

أوضح حسام لـ"صدى البلد" ، أن ارقام سياحة مصر ستتصاعد بشرط التوسع نحو الاستثمار الفندقي والوصول الي 250 الف غرفة زيادة أي نمتلك نصف المليون غرفة فندقية ، لنصل الي رقم 30 مليون سائح .

استكمل حديثة قائلا : علينا مضاعفة كافة الأمور المتعلقة بالسياحة منها أرقام قوة النقل السياحي و المنشآت السياحية و الفندقية و زيادة عدد الطيران الشارتر ، وطرح فنادق سياحية بشكل مدروس مثل مقترح تحويل مقرات الوزارات الحكومية لتكون فنادق.

تسهيلات سياحية



أشارعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ، الي ضرورة تسهيل حصول القروض للمستثمرين ومنح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات ، مشاركة المستثمرين مجتمعين في توفير الطيران الشارتر علينا ربط منظومة التسويق والسياحة و الاستثمار معا لإصدار مخرجات سياحية لصالح القطاع.

أضاف الي وضع دراسة للأسواق المصدرة للسياحة الي مصر ، ووفقا لأعداد السوق السياحي نضخ الإستثمارات الفندقية والسياحية ، وتنميتها وفقا لرؤية وتخطيط واضح.

