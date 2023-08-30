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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انخفاض معدل المواليد.. الصين تحفز الشباب على الزواج بمنحهم مكافآت مالية

صدى البلد

أعلنت السلطات المحلية في محافظة تشانغشان، بمقاطعة تشجيانج، شرقي الصين عن مواصلة تحسين إجراءات دعم الزواج والإنجاب، وسط تزايد المخاوف بشأن انخفاض معدل المواليد.

حيث ستنفذ المقاطعة سياسة جديدة من خلال تقديم دعم لمرة واحدة بقيمة 1000 يوان للأزواج، الذين سجلوا زواجهم لأول مرة وكان عمر الزوجة أقل من 25 سنة.

ويرتبط الانخفاض المستمر في الزواج وعدد المواليد بشكل مباشر بانخفاض عدد الشباب في سن الزواج والإنجاب.

وفي عام 2021، أعلنت الصين عن تغييرات في السياسة تسمح لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال بعد انخفاض عدد المواليد في البلاد.

وبالنسبة لدعم الأمومة، سيحصل الأزواج على إعانة سنوية قدرها 5000 يوان عند ولادة طفلين، وإعانة سنوية قدرها 10000 يوان عند ولادة ثلاثة أطفال حتى يبلغ الطفل سن الثالثة.

وبالنسبة لدعم رعاية الأطفال، ستحصل الأسر التي لديها طفل واحد على دعم سنوي قدره 500 يوان، وستحصل الأسر التي لديها طفلان على دعم سنوي قدره 1000 يوان، بينما ستحصل الأسر التي لديها ثلاثة أطفال على دعم سنوي قدره 2000 يوان.

كما أن الأسر التي لديها عدة أطفال ستحصل أيضا على مزايا مثل الإعانات الطبية، وخدمات ما بعد المدرسة المجانية، بالإضافة إلى إعانات النقل العام.

دعم الزواج انخفاض عدد المواليد معدل المواليد مقاطعة تشجيانج الزواج والإنجاب الصين

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