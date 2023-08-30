باحث: الرد الروسي سيكون كبيرا على استهداف مطار بسكوف

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي، إن إغلاق مطار بسكوف غرب روسيا أمام الرحلات المدنية، أمر غريب ومفاجئ، خصوصًا بعد استهداف المطار الواقع بعيدًا عن الحدود الأوكرانية بأكثر من 20 طائرة حسب الشواهد.



وأضاف ‏خلال لقاء له عبر سكايب مع الإعلامية دعاء جاد الحق على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك تصعيد غريب جاء بسبب استهداف مطار "بسكوف"، وهو في الواقع بعيد جدا عن الحدود الأوكرانية، وهناك شكوك بأن الاستهداف جاء من أراض أخرى غير الأوكرانية، موضحا أن وزارة الدفاع الروسية لم توضح الأمر حتى الآن.

وأوضح أن هناك عددًا من التساؤلات من بينها من أين وصلت تلك المسيرات لمطار بسكوف، وكيف وصلت ولماذا هذا العدد الكبير، كما أنه من الممكن أن يؤدى ذلك إلى عواقب وخيمة بما يسمي العملية العسكرية الخاصة على أساس التصعيد الروسي الفترة القادمة.



وأشار الى أن الولايات المتحدة الأمريكية نصحت أوكرانيا كثيرًا بعدم إستهداف العمق الروسي، موضحًا أن الاستهداف جرى داخل مطار مدني، وأسفر عن حريق 3 طائرات ويوجد بجواره مطار عسكري، قائلًا: "ممكن أن يكون هناك عواقب وخيمة من روسيا، ونحن الآن أمام مرحلة خطيرة، وهناك شكوك أنها خرجت من مناطق حدودية، وأتوقع أن يكون هناك رد مختلف من روسيا بسبب أن حشد الطائرات كبير جدًا تجاوز 20 طائرة".