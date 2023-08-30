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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع إشغالات المحال وغلق مقهى لتعديه على الطريق العام بإمبابة

رفع اشغالات
رفع اشغالات

شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملة إشغالات مكبرة بمنطقة أرض الجمعية وشوارع طلعت حرب وسعد زغلول والتحرير والوحدة تم خلالها إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة للمحال والمنشآت التجارية والباعة والمقاهي بإجمالي ٣٠٠ حالة اشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى وتحرير محاضر للمخالفين .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل الحركة المرورية. 
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمواصلة شن الحملات والاستجابة لشكاوي المواطنين. 
وفي نفس الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة بالاستجابة الشكوى الواردة من المواطنين بتعدي مقهي ( الريس ) الكائنة بتقاطع شارع عبد الله الخليفة مع شارع الوحدة على الطريق العام .
حيث تم رفع كافه التعديات والاشغالات وتوجيه إدارة رخص المحال بإتخاذ الأجراءات القانونية نحو غلق وتشميع المقهي نظراً للمخالفات التي تم ضبطها بمتابعه من اشرف بكر رئيس حي إمبابة.

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