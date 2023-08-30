وقع في الفخ .. زيلينسكي يواجه العزل أو المحاكمة بعد خطأ كارثي

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، لاري ويلكرسون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يُحرم من السلطة إذا قرر وقف الأعمال العدائية والتفاوض مع روسيا.

وقال ويلكرسون: "أعتقد أن زيلينسكي والوفد المرافق له وقعوا في الفخ… لا يمكنهم التراجع، لأن ذلك سيؤدي إلى عزل رئيس الدولة أو محاكمته".

وأضاف: “لا يمكن تحقيق تغيير جذري في مسار السياسة الخارجية لأوكرانيا إلا من خلال انقلاب عسكري، والذي سيكون على الأرجح مميتًا ودمويًا”.

وأوضح ويلكرسون، أن "واشنطن والدول الغربية الأخرى ستحاول تأخير هذه اللحظة لأطول فترة ممكنة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن ينجو من صراع مسلح مع روسيا.

وأضاف ريتر، أنه “مثل الفراشة التي تسحب إلى النار. فهو يعلم أنه سيحترق… يعود دائما إلى النور، وسيفعل ذلك مرات عديدة، وسيموت إما على يد الروس أو على أيدي شعبه".

وأوضح أنه “على الرغم من الوضع المتدهور بشكل متزايد في أوكرانيا، يفضل زيلينسكي البقاء في السلطة بسبب الاعتماد المرضي على اهتمام الغرب”.