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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصطفى قمر لجمهور الإسكندرية : فيلم أولاد حريم كريم نقلة جديدة ولازم تشوفوه

أبطال فيلم أولاد
أبطال فيلم أولاد حريم كريم بالاسكندرية

قال النجم مصطفى قمر، في كلمة لجمهور الإسكندرية أثناء العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم"، إن الفيلم نقلة جديدة ولا يعتبر جزء من الفيلم القديم.

وأشار إلى أن الفيلم مكمل أحداث لكن يعتبر فيلم جديد، والفيلم ليس جزءا ثانيا من الفيلم القديم.

قبل العرض الخاص..مصطفى قمر يشعل حماس جماهير الاسكندرية بأغنية فيلم أولاد حريم كريم

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وقبل دقائق من العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، أشغل النجم مصطفى قمر حماس محبيه من جماهير الإسكندرية بأغنية من الفيلم حيث تفاعل الجمهور بشدة مع الأغنية الرسمية للفيلم.

وحرص أغلب نجوم فيلم أولاد حريم كريم على حضور العرض الخاص بالفيلم بمدينة الإسكندرية، حيث تواجد الفنانين مصطفى قمر وخالد سرحان وتيم مصطفى قمر والفنانات علا غانم وداليا البحيري ورنا رئيس وبسمة وبشرى وغالبية نجومةالعمل.

وكان الفنان مصطفى قمر قد روج لفيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”. 

وكتب مصطفى قمر: "العرض الخاص لـ فيلم اولاد حريم كريم 30/8، الساعة 9 مساءً في جرين بلازا مول مصر بالقاهرة، وحفل الساعة 9 مساء يوم 29/8 بالإسكندرية متتأخروش".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده. ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري.
 

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