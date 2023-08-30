الزراعة تتابع منظومة الرقابة وحوكمة الأسمدة بمحافظة الإسماعيلية

أجرى المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، زيارات مفاجئة إلى محافظة الإسماعيلية، برفقة عدة لجان من وزارة الزراعة، لعدد من الجمعيات في قرى بعض مراكز المحافظة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، بمتابعة منظومة الاسمدة على مستوى الجمهورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

وشملت الجولة التفقدية أعمال الجمعيات التعاونية ومراجعة الكشوف وصرف الأسمدة للتأكد وكذلك برامج الشحن.

وأضاف عامر أن لجان التفتيش والمتابعة ستكثف من مرورها المفاجئ في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الاسمدة وأيضا سهولة صرفها للمزارعين.

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