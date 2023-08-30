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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر لا مفر منه .. ضابط مخابرات أمريكي يعلن اقتراب سقوط كييف

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني سيبدأ في فقدان السيطرة على الوضع على طول الجبهة، كما يحدث في منطقة خاركيف.

وحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء، قال ريتر، "لقد أتاح تضاؤل ​​خطوط الدفاع الأوكرانية فرصًا جديدة للقوات الروسية. وأدى ذلك إلى نجاحات كبيرة في منطقة كوبيانسك”.

وأضاف: “ستستمر القوات المسلحة الأوكرانية في الضعف مع تزايد الخسائر، وستظهر ثغرات في دفاعها من أجل تحقيق اختراق".

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وأوضح أن “كييف أرسلت احتياطيات استراتيجية إلى الجنوب لمواصلة الهجوم المضاد، لكن الوحدات الجديدة تعاني بالفعل انتكاسات كبيرة”.

وأشار ريتر إلى أن هذه النتائج تؤكد فقط أن هزيمة أوكرانيا أمر لا مفر منه.

الجيش الأوكراني خاركيف كوبيانسك كييف أوكرانيا

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