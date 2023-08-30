روسيا تعلن إسقاط صاروخ كروز استهدف شبه جزيرة القرم ومسيرتين بمنطقة بريانسك

قال مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا فوق شرق شبه جزيرة القرم وطائرتين بدون طيار فوق منطقة بريانسك المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم، عبر “تليجرام”، “قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخ كروز في الجزء الشرقي من شبه جزيرة القرم.. أطلب من الجميع التزام الهدوء والثقة فقط في مصادر المعلومات الرسمية”.

وقال مستشاره أوليج كريوتشكوف، إن شظايا الصاروخ أشعلت النار بالعشب في الحقل، مؤكدا أن “خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث”.

ولم يقدم أكسيونوف وكريوتشكوف تفاصيل إضافية حول الصاروخ.

ومن جانبه، قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، إن طائرتين بدون طيار أسقطتا اليوم الأربعاء.

وقال بوجوماز: “تم إسقاط طائرتين بدون طيار فوق منطقة بريانسك”، مضيفا أنه “لم تقع إصابات أو أضرار”.