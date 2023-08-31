عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل فتح باب التقدم للطلاب للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بمبادرة "ابدأ"

المدارس الوطنية للعلوم
المدارس الوطنية للعلوم التقنية بمبادرة "ابدأ"

قال نادر أحمد نادر، مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية ابدأ، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة تطوير الصناعة في مصر، ولذلك قمنا بانشاء المدارس القائمة على التكنولوجية بناء على احتياجات سوق العمل وتقليل الهجرة الداخلية داخل الجمهورية.

وأضاف نادر أحمد نادر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، بدأنا في إنشاء كيانات للتعليم الفني، قادرة على إخراج فنيين، يواكبون سوق العمل الدولي والأقليمي، متابعا: المبادرة بدأت بمدرستي ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في مدينة بدر.

 

استرسل: الطلاب سيدرسون فيها الاحصاء والرياضيات وتحليل البيانات لحين الوصول لمرحلة الذكاء الاصطناعي، وأيضا مدرسة العلوم التقنية بدمياط.

وأكمل:" نعمل على احتياجات المصنعين واحنا في مبادرة ابدأ بنشتغل على 3 قطاعات المصانع المتعثرة، والشركات الكبرى وقطاع التدريب، وعليه فلدينا رؤية كاملة لاحتياجات سوق العمل.

 

ونوة بأنه سيتم تزويد ورش المدارس بالمعدات وتنمية رأي المال البشري والتحول للأخضر، سيكون  لدينا مركز للتوظيف والتسويق ودراسة احتياجات سوق العمل.

وشدد على أن باب التقديم متاح للمعلمين والطلاب، بشرط استيفاء الطلاب الشروط الخاصة بالتقديم.

المبادرة الوطنية ابدأ الرئيس السيسي السيسي الصناعة سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

انخفاض أسعار الدواجن .. والحكومة تكشف الأسباب

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة

بعد رحيل القندوسي | قرار كولر يهدد تجديد عقد نجم الأهلي

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بمدينة نابلس | شاهد

أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إطلاق الصاروخ الباليستي

17 جنيها للكيلو.. بشرى سارة عن أسعار الأرز قريبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة فنية مميزة.. الصور الكاملة لحفل أحمد جمال ومصطفى شوقى بمهرجان القلعة

بفستان لافت.. مي حلمي تخطف الأنظار بجمالها

بعد تصدره التريند.. ماذا يفعل زيت اللوز الحلو بجسمك؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ