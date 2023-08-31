تفاصيل فتح باب التقدم للطلاب للالتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية بمبادرة "ابدأ"

قال نادر أحمد نادر، مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية ابدأ، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة تطوير الصناعة في مصر، ولذلك قمنا بانشاء المدارس القائمة على التكنولوجية بناء على احتياجات سوق العمل وتقليل الهجرة الداخلية داخل الجمهورية.



وأضاف نادر أحمد نادر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، بدأنا في إنشاء كيانات للتعليم الفني، قادرة على إخراج فنيين، يواكبون سوق العمل الدولي والأقليمي، متابعا: المبادرة بدأت بمدرستي ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في مدينة بدر.

استرسل: الطلاب سيدرسون فيها الاحصاء والرياضيات وتحليل البيانات لحين الوصول لمرحلة الذكاء الاصطناعي، وأيضا مدرسة العلوم التقنية بدمياط.



وأكمل:" نعمل على احتياجات المصنعين واحنا في مبادرة ابدأ بنشتغل على 3 قطاعات المصانع المتعثرة، والشركات الكبرى وقطاع التدريب، وعليه فلدينا رؤية كاملة لاحتياجات سوق العمل.

ونوة بأنه سيتم تزويد ورش المدارس بالمعدات وتنمية رأي المال البشري والتحول للأخضر، سيكون لدينا مركز للتوظيف والتسويق ودراسة احتياجات سوق العمل.

وشدد على أن باب التقديم متاح للمعلمين والطلاب، بشرط استيفاء الطلاب الشروط الخاصة بالتقديم.