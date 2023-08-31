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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة

صدى البلد

يعد كوبري النصر العائم أول كوبري للربط بين ضفتي قناة السويس، وهو تجسيد للدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس في خدمة المجتمع المدني، وتقدر طاقة العبور اليومية على الكوبري بنحو 20 ألف مركبة ما بين سيارات ملاكي وحمولات حتى 20 طنًّا، وكذلك عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنًّا كل يوم، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يبلغ طول الكوبري 421 مترا، وعرضه 15 مترا، وعمقه 2.25 م، كما يتكون الكوبري من 6 بنتونات عائمة (طول كل بنتون 60 م، وعرضه 15م، وأكد تقرير مركز المعلومات أن وزن الكوبري الإجمالي يبلغ 2600 طن حديد.

يعادل طاقة 10 معديات

 

ويهدف المشروع إلى الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد للتخفيف على المواطنين من معاناة الانتقال اليومي بين المدينتين، والحد من تكدُّس سيارات النقل بمشروعات شرق بورسعيد، وتقليل زمن العبور، وتحسين خدمة نقل البضائع، وتوفير الوقود؛ حيث إن الكوبري يعمل لمدة 20 ساعة متصلة دون استخدام الوقود، وتعادل طاقة الكوبري الاستيعابية طاقة 10 معديات حمولة 320 طنًّا.
 

ولاقى الكوبري إشادات واسعة من أهالي محافظة بورسعيد الواصل بين ضفتى قناة السويس غرباً بمدينة بورسعيد وشرقاً فى مدينة بورفؤاد، ما ساهم فى تخفيف الضغط على المعديات الواصلة بين الضفتين، وسهل التحرك بين الضفتين ووفر المزيد من الوقت والجهد المبذول خلال انتظار السيارات فى الطابور الذى كان يستغرق الكثير فى أوقات الذروة. 

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يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة

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