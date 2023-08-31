عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. أول تعليق من جيش الاحتلال بعد تفجير نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بيانًا عاجلاً، أعلن فيه إصابة ضابط و3 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تأمين الجيش دخول مستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس.

وواجهت قوات الجيش الإسرائيلي محاولات للتصدي من جانب الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة نابلس في وقت مبكر من فجر الخميس.

وكان فصيل "عرين الأسود" الفلسطينية قد نعت في وقت سابق أحد عناصرها الذي قتل خلال التجهيز والإعداد للتصدي للقوات الإسرائيلية، بحسب بيان.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال لتأمين دخول حافلات تقل مستوطنين إلى ما يعرف بمقام يوسف، بذريعة زيارته وأداء صلوات وطقوس دينية داخله.

إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بمدينة نابلس | شاهد

إصابة 31 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة برقة شمال غرب نابلس

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث أشعل شبان فلسطينيون إطارات السيارات لإعاقة تقدم قوات الاحتلال والمستوطنين، بينما فجر مقاومون عبوات ناسفة محلية الصنع.

ووفي وقت سابق الأربعاء، استُشهد فتى فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في محطة للقطار الخفيف في حي المصرارة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الأمن أطلقت النار تجاه الفتى للاشتباه في محاولته تنفيذ عملية طعن. وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن رجل أمن أصيب بجروح متوسطة جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد اعتقلت قوات من جيش الاحتلال والد الشهيد خالد الزعانين الذي تقول إنه نفذ عملية طعن في محطة للقطار الخفيف في حي المصرارة بالقدس المحتلة مساء أمس الأربعاء.
 

فلسطين نابلس اقتحام مدينة نابلس اقتحام نابلس اشتباكات نابلس جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

عاجل | إعلامي: الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

قرعة دوري السوبر الإفريقي| منافس الأهلي في المباراة الأولى وصدام صن داونز أو الوداد مبكرًا

موضوعات متعلقة

إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بمدينة نابلس | شاهد

إصابة 31 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال ببلدة برقة شمال غرب نابلس

ترشيحاتنا

سجل باختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

انخفاض شحنات هواتف شاومي الذكية بـ 15.8% في الربع الثاني مع استمرار تراجع السوق

في ذكراه.. الشاعر أحمد الشهاوي : يتم تهريب ملفات نجيب محفوظ لخارج مصر| خاص

فلسطين .. أول تعليق من جيش الاحتلال بعد تفجير نابلس

التسبيح والذكر على جنابة.. هل يجوز للمحدث والنفساء والحائض؟

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ