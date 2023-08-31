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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بمدينة نابلس | شاهد

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة 4 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك في تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية خلال اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وواجهت قوات الجيش الإسرائيلي محاولات للتصدي من جانب الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة نابلس في وقت مبكر من فجر الخميس.

وكان فصيل "عرين الأسود" الفلسطينية قد نعت في وقت سابق أحد عناصرها الذي قتل خلال التجهيز والإعداد للتصدي للقوات الإسرائيلية، بحسب بيان.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس في بيان لها: "مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون عدد من العبوات في آليات  الاحتلال على شارع عمان وتصيب أهدافها بدقة".

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وأضافت:" تمكن مجاهدونا من تنفيذ كمين محكم في قوة راجلة لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بتفجير عدد من العبوات ثم الإجهاز على القوة بصليات كثيفة من الرصاص وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

واعترف الاحتلال بتعرضه لتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار خلال اقتحامه لنابلس.

وذكرت مصادر محلية أن سيارات إسعاف إسرائيلية، وصلت مكان انفجار العبوة الناسفة في منطقة الضاحية، فيما أفاد شهود عيان بإصابة عدد من جنود الجيش بعد تفجير عبوة شديدة الانفجار خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس.

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