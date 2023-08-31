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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 آلاف فرصة عمل| تفاصيل مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسوهاج

طاقة الرياح
طاقة الرياح

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقرير فيديو، بعنوان "مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسوهاج".

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«مدبولي» يشهد توقيع وثيقة لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج

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مذكرة تفاهم مع أكوا باور لتخصيص أرض لمشروع طاقة الرياح بسوهاج.. تفاصيل

وكشف التقرير أن قدرة المشروع 3 جيجاوات، ويتم تنفيذه بين هيئة تنمية الطاقة الجديدة وتحالف شركات عالمية، وأن المشروع يوفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو 2 مليون منزل، ويسهم في خفض ابتعاثات الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا، ويوفر 7 آلاف فرصة عمل أثناء الإنشاء، ويتيح 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد التشغيل.

ويعد المشروع الأكبر في العالم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وسيستغرق الإغلاق المالي له عاما، وسيبدأ الإنتاج خلال 4 سنوات، وسيقام غرب مدينة سوهاج في صعيد مصر.

إنتاج الكهرباء الكهرباء طاقة الرياح الطاقة الجديدة فرصة عمل

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