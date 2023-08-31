7 آلاف فرصة عمل| تفاصيل مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسوهاج

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقرير فيديو، بعنوان "مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسوهاج".

وكشف التقرير أن قدرة المشروع 3 جيجاوات، ويتم تنفيذه بين هيئة تنمية الطاقة الجديدة وتحالف شركات عالمية، وأن المشروع يوفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو 2 مليون منزل، ويسهم في خفض ابتعاثات الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا، ويوفر 7 آلاف فرصة عمل أثناء الإنشاء، ويتيح 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد التشغيل.

ويعد المشروع الأكبر في العالم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وسيستغرق الإغلاق المالي له عاما، وسيبدأ الإنتاج خلال 4 سنوات، وسيقام غرب مدينة سوهاج في صعيد مصر.