عاجل
نشرة الفن.. أكرم حسني يتفوق على باربي .. وفاء صادق تمازح جمهورها بسبب سفاح الجيزة الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل وحدها تتحمل مسئولية تدهور الأوضاع في الضفة الغربية فتاوى شغلت الاذهان.. هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي؟ الإفتاء: احذر أن يبطل سجودك هذا الأمر.. هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة؟ هل يجوز الاقتراض من البنك لإتمام الزواج النشرة الدينية| دعاء لحفظ الجنين من التشوهات وتثبيت الحمل.. فائدة الاستغفار للجسم.. الإفتاء: احذر أن يبطل هذا الأمر سجودك موجز السوشيال| رسالة شديدة اللهجة من ميدو.. وخالد الغندور يعلق على موقف الأهلي مع منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنشطة بديلة.. شجعي طفلك عليها بدلاً من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي

أنشطة بديلة .. شجعي
أنشطة بديلة .. شجعي طفلي على ممارستها

تتشكى أغلب الأمهات من إدمان أولادهم للأجهزة الإليكترونية، لذلك نقدم بعض الأنشطة البديلة التي يمكنك تشجيع طفلك على ممارستها بدلاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

ما هي أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي وكيفية علاجه؟.. استشاري يجيب

لا تستهتري به.. التهاب المفاصل الصدفي يمكن أن يتطور لحالات أكثر خطورة

 أنشطة بديلة شجعي طفلي على ممارستها بدلاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

القراءة: قومي بتشجيع طفلك على قراءة الكتب المفضلة لديه. يمكنك أيضًا قراءة القصص الجماعية معه أو تشجيعه على الانضمام إلى نادي القراءة في المدرسة.

الأنشطة الرياضية: قومي بتشجيع طفلك على ممارسة الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجات، والسباحة، وكرة القدم، والتنس، أو أي نشاط رياضي آخر يثير اهتمامه.

الفنون والحرف اليدوية: شجعي طفلك على ممارسة الفنون مثل الرسم، والتلوين، والنحت، والخياطة، وإنشاء الحرف اليدوية. يمكنك توفير مواد فنية مثل الألوان والقماش والورق لتشجيع إبداعه.

الموسيقى: شجعي طفلك على تعلم العزف على آلة موسيقية مثل البيانو، الغيتار، أو العود. يمكنه أيضًا تعلم الغناء أو الانضمام إلى فرقة موسيقية في المدرسة.

التطوع والمساعدة: شجعي طفلك على المشاركة في أنشطة التطوع والمساعدة في المجتمع. يمكنه مثلاً المشاركة في حملات التنظيف، أو زيارة دور الرعاية، أو التطوع في المطبخ الاجتماعي.

الألعاب الجماعية: شجعي طفلك على اللعب مع الأصدقاء أو الأشقاء في الهواء الطلق. يمكنهم لعب الكرة، لعب ألعاب الخفة، أو القفز على الترامبولين.

الاستكشاف والرحلات: قومي بتنظيم رحلات استكشافية مع طفلك إلى الطبيعة، الحدائق، المتاحف، والمعارض. يمكنك استكشاف أماكن جديدة وتعلم أشياء جديدة معًا.

اللغات الجديدة: شجعي طفلك على تعلم لغة جديدة أو تحسين مهاراته في لغات أخرى. يمكنه استخدام تطبيقات أو دورات عبر الإنترنت لتعلم اللغات بطريقة ممتعة.

الألعاب الذهنية: شجعي طفلك على حل الألغاز والألعاب الذهنية مثل السودوكو، والكلماتالمتقاطعة، وألعاب الذاكرة. يمكنك أيضًا تشجيعه على حل الألعاب اللوحية التي تعزز التفكير الاستراتيجي والتعاون.

الأنشطة الاجتماعية: شجعي طفلك على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية في المدرسة أو في المجتمع، مثل النوادي الطلابية، والمجموعات الرياضية، والفعاليات الثقافية. يمكن أن يكون لديه فرصة للتعرف على أصدقاء جدد وتطوير مهارات التواصل.

يجب أن تكون هذه الأنشطة ممتعة وملائمة لعمر واهتمامات طفلك، قم بالمشاركة معه وتوفير الدعم والتشجيع له في اكتشاف أنشطة جديدة وتطوير مهاراته في مجالات مختلفة.

سائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أنشطة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مفيش شغل أونلاين خلاص.. انفراجة كبرى بأزمة انقطاع الكهرباء قريبا

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي و9 سنوات من الإنجازات في قطاع التجارة الخارجية| تقرير

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

يوم ميلاده.. تعرف على أبرز سيارات ولي العهد السعودي

قراران حكوميان لجذب الدولار.. سندات الساموراي ومهلة للأجانب| الاحتياطي بأمان

افتتحه رئيس الوزراء .. تعرف على حصن بابليون

الجيش الروسي يعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكران

بن عزرا | أقدم المعابد اليهودية في مصر يعود للحياة بقرار الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

أخويا أحسن شخص وحافظ القرآن ... عائلة سف.اح الجيزة تثير الجدل| ماذا قالوا؟.. فيديو

بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ