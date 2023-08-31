أنشطة بديلة.. شجعي طفلك عليها بدلاً من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي

تتشكى أغلب الأمهات من إدمان أولادهم للأجهزة الإليكترونية، لذلك نقدم بعض الأنشطة البديلة التي يمكنك تشجيع طفلك على ممارستها بدلاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أنشطة بديلة شجعي طفلي على ممارستها بدلاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

القراءة: قومي بتشجيع طفلك على قراءة الكتب المفضلة لديه. يمكنك أيضًا قراءة القصص الجماعية معه أو تشجيعه على الانضمام إلى نادي القراءة في المدرسة.

الأنشطة الرياضية: قومي بتشجيع طفلك على ممارسة الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجات، والسباحة، وكرة القدم، والتنس، أو أي نشاط رياضي آخر يثير اهتمامه.

الفنون والحرف اليدوية: شجعي طفلك على ممارسة الفنون مثل الرسم، والتلوين، والنحت، والخياطة، وإنشاء الحرف اليدوية. يمكنك توفير مواد فنية مثل الألوان والقماش والورق لتشجيع إبداعه.

الموسيقى: شجعي طفلك على تعلم العزف على آلة موسيقية مثل البيانو، الغيتار، أو العود. يمكنه أيضًا تعلم الغناء أو الانضمام إلى فرقة موسيقية في المدرسة.

التطوع والمساعدة: شجعي طفلك على المشاركة في أنشطة التطوع والمساعدة في المجتمع. يمكنه مثلاً المشاركة في حملات التنظيف، أو زيارة دور الرعاية، أو التطوع في المطبخ الاجتماعي.

الألعاب الجماعية: شجعي طفلك على اللعب مع الأصدقاء أو الأشقاء في الهواء الطلق. يمكنهم لعب الكرة، لعب ألعاب الخفة، أو القفز على الترامبولين.

الاستكشاف والرحلات: قومي بتنظيم رحلات استكشافية مع طفلك إلى الطبيعة، الحدائق، المتاحف، والمعارض. يمكنك استكشاف أماكن جديدة وتعلم أشياء جديدة معًا.

اللغات الجديدة: شجعي طفلك على تعلم لغة جديدة أو تحسين مهاراته في لغات أخرى. يمكنه استخدام تطبيقات أو دورات عبر الإنترنت لتعلم اللغات بطريقة ممتعة.

الألعاب الذهنية: شجعي طفلك على حل الألغاز والألعاب الذهنية مثل السودوكو، والكلماتالمتقاطعة، وألعاب الذاكرة. يمكنك أيضًا تشجيعه على حل الألعاب اللوحية التي تعزز التفكير الاستراتيجي والتعاون.

الأنشطة الاجتماعية: شجعي طفلك على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية في المدرسة أو في المجتمع، مثل النوادي الطلابية، والمجموعات الرياضية، والفعاليات الثقافية. يمكن أن يكون لديه فرصة للتعرف على أصدقاء جدد وتطوير مهارات التواصل.

يجب أن تكون هذه الأنشطة ممتعة وملائمة لعمر واهتمامات طفلك، قم بالمشاركة معه وتوفير الدعم والتشجيع له في اكتشاف أنشطة جديدة وتطوير مهاراته في مجالات مختلفة.