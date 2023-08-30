عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تستهتري به.. التهاب المفاصل الصدفي يمكن أن يتطور لحالات أكثر خطورة

التهاب المفاصل الصدفي
التهاب المفاصل الصدفي يمكن تطورة إلى حالة أكثر خطورة

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم، استشاري الكلى، من مرض التهاب المفاصل الصدفي، وقال إنه يمكن أن يتطور إلى حالة أكثر خطورة.

وأوضح استشارى الكلي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه في بعض الحالات، يمكن أن يتطور التهاب المفاصل الصدفي إلى حالة أكثر خطورة، وتتضمن هذه الحالات الممكنة، ما يلي:

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.. من هم؟

تضر المفاصل.. أمينة شلباية تفجر مفاجأة عن ممارسة الرياضة

التهاب المفاصل الصدفي يمكن أن يتطور لحالات أكثر خطورة

التهاب المفاصل الشامل (Polyarticular involvement): في هذه الحالة، يتأثر عدد أكبر من المفاصل، قد يشمل ذلك المفاصل الصغيرة والكبيرة في الأطراف والمفاصل العمودية، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب المعمم إلى تدمير المفاصل وتشوهها.

التهاب العمود الفقري (Spondylitis): يمكن للاتهاب المفاصل الصدفي أن يؤثر على المفاصل في العمود الفقري، مما يسبب ألمًا وصلابة في الظهر والعنق. في حالات متقدمة، قد يؤدي الالتهاب العمودي إلى تشوه العمود الفقري وتقييد حركة العمود.

التهاب الأنسجة الأخرى: قد يؤثر التهاب المفاصل الصدفي أيضًا على الأنسجة الأخرى خارج المفاصل، مثل الأوتار والأربطة والأغشية المحيطة بالمفاصل. يشمل ذلك التهاب أوتار الإبهام (Dactylitis) والتهاب الأغشية المفصلية (Enthesitis).

الأمراض المصاحبة: قد يكون للالتهاب المفاصل الصدفي ارتباط بأمراض أخرى مصاحبة مثل التهاب الأمعاء التصلبي (Inflammatory Bowel Disease) والتهاب العين (Uveitis) والتهاب الكبد وغيرها.

من المهم مراقبة تطور التهاب المفاصل الصدفي والتعاون مع فريق طبي متخصص لإدارة الحالة بشكل فعال، توفير معالجة مبكرة ومناسبة ومتابعة دورية يمكن أن تساعد في التحكم في الأعراض وتقليل تأثيرها على الجودة الحياتية .

وشدد عبد الحليم على المتابعة مع طبيب روماتيزم فهو مختص لمثل هذه الحالات والمتابعة المستمرة أثناء العلاج وعلى المدي الطويل منعا للتعرض للمضاعفات .

التهاب المفاصل الصدفي المفاصل الصدفي المفاصل والمفاصل العمودية الأطراف ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

استفيدوا من الأهلي.. أول تعليق من فاروق جعفر عن أزمة الزمالك

بعد الاعتراض عليه.. وكيل كولر يكشف سر عفوه عن نجم الأهلي

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

موضوعات متعلقة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بمشروعات ولدت من رحم 30 يونيو..9 سنوات من البناء والتعمير بأسوان في عهد السيسى

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

فوائد لن تتخيلها لشوربة الكوارع.. تجدد خلايا البشرة وتعالج خشونة المفاصل

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

علاوة سنوية 3%.. مفاجآت تنتظر الموظفين العاملين بنظام التعاقد

اليوم الذروة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

عاجل.. عسكريون بالجيش الجابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة

«أقوى بكثير».. رئيس وزراء المجر يُفجّر مفاجأة بشأن هزيمة روسيا في الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوع ريم.. وطحال سمية.. ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

فيديو

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ