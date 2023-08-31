مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف إنفينيكس الأحدث Infinix Note 12i بسعر 9499 روبية هندية (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري تقريبا ).

بـ 3500 جنيه فقط..اشتري الموبايل الأسطورة Note 12

مواصفات هاتف Infinix Note 12i

يعد هاتف Infinix Note 12i هو هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية تم إطلاقه في عام 2022. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.82 بوصة بدقة 720 × 1640 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة. تأتي ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وسعة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و 2 ميجابكسل (عريضة) و 0.3 ميجابكسل (ماكرو). الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة مستخدم XOS 10.6.

إليك أهم مواصفات الهاتف:

• الشاشة: IPS LCD مقاس 6.82 بوصة بدقة 720 × 1640 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز

• المعالج: MediaTek Helio G85 ثماني النواة

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت

• سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل (رئيسية) و 2 ميجابكسل (عريضة) و 0.3 ميجابكسل (ماكرو)

• الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة مستخدم XOS 10.6

سعر الهاتف في مصر حوالي 2500 جنيه مصري.

مميزات هاتف Infinix Note 12i:

• شاشة كبيرة بمعدل تحديث عالي

• معالج قوي مع ذاكرة وصول عشوائي كافية

• بطارية كبيرة تدوم طويلاً

• يدعم الشحن السريع

• سعر مناسب

عيوب هاتف Infinix Note 12i:

• دقة الشاشة ليست عالية

• الكاميرا الخلفية ليست قوية جدًا

• لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K