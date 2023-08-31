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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثماني طالبتى العلم بالخانكة.. الأهالى: كانوا رايحين الدرس

أحد المتوفين
أحد المتوفين

شيع أهالي قرية المنايل بمدينة الخانكة في القليوبية، جثماني طالبتين لقيتا مصرعهما إثر حادث تصادم بسبب السرعة الجنونية بمدخل القرية، أثناء ذهابهما للدرس. 

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وخرجت الجنازة من مسجد اسماء الله الحسنى بالقرية وسط دعوات الجميع لهما بالرحمة والمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان، وتم تشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

لقيت الطالبتان مصرعهما وأصيبت ثالثة بعد أن صدمتهن سيارة في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة خلال عبورهن الطريق في طريقهن للدرس بسبب السرعة. 

تم نقلهن للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة، والتحفظ على سائق السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طالبتين وإصابة الثالثة بعد أن صدمتهن سيارة خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعة الإسماعيلية أمام بنزينة كفر حمزة أمام قرية أبو شنب، ما أسفر عن مصرع "سلمى. ع"، 15 سنة، وتوفت خلال تقديم العلاج لها، و"زينب. م"، 16 سنة، من قرية كفر حمزة، وإصابة ثالثة بكسر في الذراع، وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى الخانكة التخصصي.

القليوبية الخانكة مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية قطاع أمن القليوبية

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