بـ3 طائرات بدون طيار.. القوات الروسية تتصدي لهجوم أوكراني خطير على بريانسك

قال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن القوات الروسية دمر 3 طائرات بدون طيار فوق بريانسك باستخدام مدفع مضاد للطائرات بدون طيار.

وأضاف بوجوماز عبر قناته على تليجرام، أن القوات الروسية في الحرس الوطني استخدمت مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار وبندقية خاصة لإسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق بريانسك.

وبحسب حاكم منطقة بريانسك، لم تقع إصابات أو أضرار لدي المواطنين والمنشآت العامة، لافتا إلى أن خدمات العمليات والطوارئ تعمل في الموقع.

وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار تم إسقاطها بفضل يقظة سكان المدينة الذين أفادوا برصد طائرة مشبوهة فوق مدينة بريانسك.

وقال بوجوماز إنه "من أجل التحقق من التقارير تم إرسال وحدات من الحرس الوطني ووزارة الداخلية".

وفي وقت سابق، أعلن بوجوماز، القوات الروسية اسقطت طائرة بدون طيار فوق بريانسك، ولكنها سقطت فوق مبنى إداري في المدينة مما أدي إلي أضرار وحريق في المبني.

وأضاف: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة سقوط الطائرة بدون طيار، وتضرر سطح مبنى إداري الذي أصيبت بأضرار وتحطمت النوافذ، وتم الإبلاغ عن وقوع حريق بالمبني".