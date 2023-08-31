مدبولي: الدولة مهتمة بالحفاظ على الآثار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه جرى تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الترميم وتطوير المناطق الأثرية والتاريخية في قلب القاهرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: «بدأنا بتفقد الكنيسة المعلقة، ثم تفقدنا ترميم وافتتاح تطوير حصن بابليون وبوابة عمرو بن العاص، وهي البوابة التي دخل منها عمرو بن العاص مصر في الفتح الإسلامي، وانتهينا بمنطقة معبد بن عزرا، وذلك بعد اكتمال الترميم الكامل».

وأوضح أن: «نتحدث عن 3 أديان سماوية موجودة في هذه المنطقة، الإسلام والمسيحية واليهودية، إضافة إلى جزء تاريخي وهو حصن بابليون الذي يعود للعصر الروماني، وهو ما يوضح اهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الآثار».

