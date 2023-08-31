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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: العلماء يتحدثون عن أحكام المواريث في 27 محافظة

صدى البلد

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأربعاء ، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "أحكام المواريث"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.


وأكد العلماء أن أحكام المواريث وأنصبتها الشرعية التي حددها القرآن الكريم وفصلها تفصيلا وبينها بيانًا لا إجمال فيه، وأجمع عليها أهل العلم على مدار تاريخنا الإسلامي الذي يزيد على ألف وأربعمائة عام من العمل والتطبيق واستقر عليها عمل الأمة هي من باب الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان، وقد ذكر الفقهاء والعلماء في شأن توزيع هذه الأنصبة الشرعية وبيان حكمها ما لا لَبْس فيه، وسار عليها الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء عبر هذا التاريخ الطويل للأمة.


جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:
ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المهند.‎
وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية.‎
وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن الرحيم.
وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البحر.‎
وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن الخطاب.
وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشربيني.‎
وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المروة الجديد.
وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القدوس.‎
وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه).‎
وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفران.
وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد منسي.‎
وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر.‎
وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القاضي بفزارة.‎
وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة عائشة.‎
وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎
وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي.‎
وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العلاوية.
وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ عبد الله.
وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمري.‎
وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد عيد.
وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.
وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق.‎
وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.‎
وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفرشوطي.‎
وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎
وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسامة البكري.‎
وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدنا سعد بن معاذ ( رضي الله عنه).

احكام المواريث الأوقاف وزارة الأوقاف الأئمة المتميزين

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