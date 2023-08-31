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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلي ينتظمون بمعسكر منتخب مصر 4 سبتمبر

الشناوي
الشناوي

ينتظم لاعبو النادي الأهلي المختارين ضمن قائمة المنتخب الوطني يوم 4 سبتمبر المقبل بمعسكر المنتخب.

ورفض فيتوريا فكرة التخلي عن لاعبي الأهلي قبل مواجهة إثيوبيا المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل.

ويرى روي فيتوريا أهمية الفوز على إثيوبيا في المواجهة المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل بالجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا أن فوز منتخب مصر على إثيوبيا يعطي الفراعنة فرصة جيدة في التصنيف الخاص بكأس الأمم الأفريقية المقبلة .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،  قائمة تضم  ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر  المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا  في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و  ودية تونس ، واللاعبون هم :


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محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
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محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
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ابراهيم عادل 
مصطفي محمد 
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