رونالدو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” خلال شهر أغسطس الحالي.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي على منصة “إكس”، أن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن خلال شهر أغسطس بعد تسجيله 5 أهداف وصناعة هدفين.

كريستيانو رونالدو انضم لنادي النصر السعودي في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وتوج رونالدو مع النصر السعودي “مؤخرا” بلقب البطولة العربية، كأول لقب يحققه الدون رفقة العالمي.

ويحتل النصر المركز السادس في ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.