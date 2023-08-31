انخفاض في أسعار هذه السلع .. تعرف على قائمة بالأسواق مساء اليوم

شهدت عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق اليوم، مثل البيض الأبيض، والأحمر، والفول، والسكر، والدواجن، ارتفاعا في الاسعار بينما تراجعت أسعار السكر، والحديد، والأسمنت، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب مع منتصف التعاملات عند نفس مستواه في بداية التعاملات

وارتفعت أسعار الفول والسكر واللحوم الطازجة والجبن الأبيض، في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة والجبن الرومي والمسلى الصناعي.



وهذه هي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.38 جنيه، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.48 جنيه، بارتفاع 1.96 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.25 جنيها، بانخفاض 75 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.78 جنيه، بانخفاض 1.35 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 27.25 جنيه، بارتفاع 2.36 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.56 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.4 جنيه، بارتفاع 56 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 69.26 جنيه، بانخفاض 5.24 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بانخفاض 8 قروش