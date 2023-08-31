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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أروقة الأزهر تواصل نشر العلم الوسطي بجميع ربوع مصر والعالم الإسلامي.. وفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها

الضويني
الضويني

د.عبد المنعم فؤاد: غرفة العمليات تتابع نشاطات الأروقة لحظة بلحظة وتعمل على تذليل العقبات

د.هاني عودة لمسئولي رواق الإسكندرية: على الجميع أن يبذلوا أقصى جهدهم لنشر رسالة الأزهر الشريف

لليوم الثاني على التوالي، تفقد د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، سير اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف؛ حيث يؤدي ١٠١٧ متسابقا من محافظات الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، الاختبارات في يومها الثالث والأخير بمقر الاختبارات بسموحة بمحافظة الإسكندرية.

وكيل الأزهر يتابع سير الدراسة برواق العلوم العربية والشرعية بالإسكندرية

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وعبر مكالمة هاتفية، نقل د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر للدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة البحيرة، مؤكدا أن دراسة العلوم الشرعية والعربية على رأس أولويات اهتمامات مؤسسة الأزهر الشريف، والعمل على انتشار أروقة العلوم الشرعية والعربية في جميع ربوع مصر، بعد أن أُتيحت الفرصة للجميع للالتحاق بهذه الأروقة، وتذليل جميع الإجراءات لتسهيل الالتحاق بها سواء من الأطفال أم من الكبار، لتحقيق الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى ﷺ وتحصيل العلم الشرعي الوسطي بمصر والعالم العربي.

وعلى هامش متابعة الاختبارات، تفقد د. عودة، مدير عام الجامع الأزهر رواق العلوم الشرعية والعربية بفرع معهد دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث التقى بالدارسين الذين أكدوا استعدادهم لمواصلة طلب العلم الشرعي، معبرين عن بالغ سعادتهم بإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

كما التقى مدير الجامع الازهر، بأعضاء ومديري الإدارات الفرعية لرواق محافظة البحيرة، وذلك من خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة سبل تطوير الرواق الأزهري، وتعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي رصدتها لجان المتابعة خلال الفترة المنقضية، من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري، بجميع فروعه بالقاهرة والمحافظات.

وحث مدير عام الجامع الأزهر، خلال جولته التفقدية، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل النهوض والارتقاء بالخدمة التعليمية التي يقدمها الرواق الأزهري للدارسين من أبناء محافظة البحيرة.

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري: إن جميع الباحثين والإداريين بالرواق الأزهري يبذلون قصارى جهدهم في تذليل العقبات، مؤكدا أن غرفة العمليات بالجامع الأزهر تتابع عن كثب الاجتماعات الدورية، وترصد كافة السلبيات في محاولة منها للتغلب على كافة المشكلات وحلها في الحال، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر، وفضيلة وكيل الأزهر يتابعان باهتمام بالغ الدراسة في الأروقة الأزهرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري حرصًا من فضيلته على تلبية متطلبات الدارسين التي من شأنها تحقيق أقصى استفادة من دراستهم بالرواق، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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